Día del Cosplay 2026: la intrépida moda que es perfecta para los amantes del anime
Si te has preguntado de qué trata el cosplay y por qué tantos jóvenes siguen de cerca esta expresión artística, una experta nos cuenta todo en Ponte Bonita.
Hace poco más de 15 años, se estableció el 27 de agosto como el Día del Cosplay, que rinde honor a esta expresión artística donde las personas se mimetizan con personajes emblemáticos del anime y la cultura japonesa. Y aunque para muchos estos podrían ser “disfraces”, la realidad es que se trata de un estilo de vida y hay quienes convierten estas vestimentas en su sello personal.