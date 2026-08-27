Día del Cosplay 2026: la intrépida moda que es perfecta para los amantes del anime

Hace poco más de 15 años, se estableció el 27 de agosto como el Día del Cosplay, que rinde honor a esta expresión artística donde las personas se mimetizan con personajes emblemáticos del anime y la cultura japonesa. Y aunque para muchos estos podrían ser “disfraces”, la realidad es que se trata de un estilo de vida y hay quienes convierten estas vestimentas en su sello personal.