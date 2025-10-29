inklusion logo Sitio accesible
“Afortunadamente no sufrió"', Mariana Robles revela cómo fueron los últimos momentos de vida de Nicandro Díaz

Tras haberse iniciado una serie de ‘dimes y diretes’ entre Mariana Robles y la familia de Nicandro Díaz, Mariana reveló cómo fueron los últimos momentos de vida del productor.

TV Azteca

Tras haberse iniciado una serie de ‘dimes y diretes’ entre Mariana Robles y la familia de Nicandro Díaz, Mariana reveló cómo fueron los últimos momentos de vida del productor. Además, aseguró que el productor se le ha manifestado de distintas maneras.

