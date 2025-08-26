Maribel Guardia hace frente a los chismes de que le fue infiel a Marco Chacón con un actor
Maribel Guardia está en el centro de la polémica por los rumores que la señalan de infidelidad a Marco Chacón.
Maribel Guardia rompe el silencio y reacciona a los rumores que afirman le fue infiel a Marco Chacón con un compañero de reparto en una de las telenovelas en las que ha participado la costarricense.
Sí da tristeza cuando de la nada inventan una nota tan fea, desagradable, yo soy una señora casada, felizmente casada. La verdad que uno ve hombres guapos en la calle, pero yo no tengo ojos más que para mi marido, pasa Brad Pitt, le echo un ojito así y digo ‘no señor, eso es pecado’. Lo bueno aquí es que eso no es cierto, estamos bien mi marido y yo, tenemos una relación de muchos años, 30 ya, entonces hay una base muy sólida, en nuestro amor, en la confianza que nos tenemos, en el respeto que nos tenemos
El día de ayer, presentamos declaraciones de Imelda Tuñón, quien aseguró ante nuestras cámaras que ella ya no quiere ayuda de Maribel Guardia para el pequeño José Julián.
No queremos nada de ella, o sea nada, yo le deseo que esté en paz y que esté en paz con sus decisiones, y que si puede olvidarnos, que nos olvide
La actriz le respondió de forma tajante a la joven, pero siempre deseándole lo mejor a ella y a su pequeño nieto.
Obviamente, Julián ganó el dinero, pero cuando la etapa del COVID y todo eso, fueron dos años sin trabajar nadie, ni él, ni yo, ni nadie; entonces que claro, yo lo hice con mucho cariño, pero bueno, hablar de dinero. Ahora, lo cierto es que ya no le estoy dando la ayuda que le daba, porque me lo pidió abiertamente, ojalá ella sea independiente, autosuficiente, se lo deseo porque sería muy padre, que ella trabaje, gane su dinero y que no necesite de nadie
Maribel Guardia solo quiere convivir con su nieto, aunque sabe que en estos momentos tiene que esperar a que las cosas se calmen un poco.
Lo de mi nieto, por supuesto, le pido a Dios que me permita algún día volver a verlo y si no pedirle a Dios que esté bien y que algún día él me busque y aquí si Dios me da vida estaré para darle todo el amor del mundo de una abuela que lo ama con el corazón…