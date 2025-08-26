Maribel Guardia hace frente a los chismes de que le fue infiel a Marco Chacón con un actor

Maribel Guardia rompe el silencio y reacciona a los rumores que afirman le fue infiel a Marco Chacón con un compañero de reparto en una de las telenovelas en las que ha participado la costarricense.

Sí da tristeza cuando de la nada inventan una nota tan fea, desagradable, yo soy una señora casada, felizmente casada. La verdad que uno ve hombres guapos en la calle, pero yo no tengo ojos más que para mi marido, pasa Brad Pitt, le echo un ojito así y digo ‘no señor, eso es pecado’. Lo bueno aquí es que eso no es cierto, estamos bien mi marido y yo, tenemos una relación de muchos años, 30 ya, entonces hay una base muy sólida, en nuestro amor, en la confianza que nos tenemos, en el respeto que nos tenemos

Maribel Guardia responde a las declaraciones de Imelda Tuñón sobre que se olvide de su nieto [VIDEO] La actriz Maribel Guardia hace frente a los comentarios de Imelda Tuñón sobre la suspensión del apoyo económico que le brindó.

El día de ayer, presentamos declaraciones de Imelda Tuñón, quien aseguró ante nuestras cámaras que ella ya no quiere ayuda de Maribel Guardia para el pequeño José Julián.

No queremos nada de ella, o sea nada, yo le deseo que esté en paz y que esté en paz con sus decisiones, y que si puede olvidarnos, que nos olvide

La actriz le respondió de forma tajante a la joven, pero siempre deseándole lo mejor a ella y a su pequeño nieto.

Obviamente, Julián ganó el dinero, pero cuando la etapa del COVID y todo eso, fueron dos años sin trabajar nadie, ni él, ni yo, ni nadie; entonces que claro, yo lo hice con mucho cariño, pero bueno, hablar de dinero. Ahora, lo cierto es que ya no le estoy dando la ayuda que le daba, porque me lo pidió abiertamente, ojalá ella sea independiente, autosuficiente, se lo deseo porque sería muy padre, que ella trabaje, gane su dinero y que no necesite de nadie

Maribel Guardia solo quiere convivir con su nieto, aunque sabe que en estos momentos tiene que esperar a que las cosas se calmen un poco.

