¡No sólo a Zuria! Marimar Vega asegura que su padre, Gonzalo Vega, se le ha manifestado
Como en su momento lo reveló su hermana Zuria, Marimar Vega asegura que su padre se le ha manifestado en distintas ocasiones. ¡Así nos contó los detalles!
TV Azteca
Como en su momento lo reveló su hermana, Marimar Vega asegura que su padre se le ha manifestado en distintas ocasiones. Incluso, compartió que Gonzalo Vega se ha ‘hecho presente’ durante algunas reuniones donde Marimar y sus hermanos han estado juntos.
Galerías y Notas Azteca UNO