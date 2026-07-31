Marina de Tavira recibió 2 importantes premios en el Festival Internacional de Cine Guanajuato
Así se vivió el Festival Internacional de Cine Guanajuato, donde se reconoció el gran trabajo de personalidades del cine y la actriz Marina de Tavira fue una de las galardonadas de la noche.
El Festival Internacional de Cine Guanajuato 2026, reconoció la increíble trayectoría de Marina de Tavira, además de señalar su importante trabajo para enaltecer y ser inspiración para muchas mujeres que buscan una oportunidad en la industria.