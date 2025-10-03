¡'Robó' elogios a Kiko Campos! Martín Quezada cantó “Abrázame” en La Academia VLA
Martín Quezada cantó “Abrázame” en La Academia VLA y Kiko Campos le hizo sugerencias técnicas; aseguró que es de los ‘buenos cantantes’ de la competición.
TV Azteca
Martín Quezada, ‘La voz del Pueblo’, cantó “Abrázame” en La Academia VLA. Después de elogiar la voz del participante, Kiko Campos le hizo sugerencias técnicas y aseguró que es de los ‘buenos cantantes’ de la competición, aunque le ha quedado a deber.
Galerías y Notas Azteca UNO