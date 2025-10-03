Luna Llena en Aries: estos son los 3 signos zodiacales que vivirán un punto de quiebre en la segunda semana de octubre

El próximo 7 de octubre (6 de octubre para algunas zonas del mundo), se perfeccionará la Luna Llena en Aries. Según la astrología, este evento marca un antes y un después para muchas personas, independientemente de los signos zodiacales bajo los cuales hayan nacido.

Esta Luna Llena de octubre tiene la particularidad de ser una Superluna. Esto significa que el satélite natural de la Tierra se verá más luminoso, ya que estará en su punto más cercano al planeta. Esta gran luz de la luminaria tiene un poderoso significado dentro de la astrología.

Superluna: ¿Qué significa la Luna Llena en Aries según la astrología?

La Luna Llena en Aries se traduce en una energía cósmica de culminación de procesos personales: se ilumina el “yo”, la identidad y la necesidad de reafirmarse. Su influencia energética favorece dar el primer paso en proyectos o decisiones que se venían postergando.

Pueden surgir tensiones, impaciencia o reacciones rápidas, pero también es un momento de quiebre para liberar lo repirmido y cortar con vínculos, hábitos o dinámicas que limiten la independencia personal. Muchas personas pueden aprovechar la energía del universo para tomar conciencia del propio poder y coraje para iniciar algo nuevo con determinación.

Los 3 signos del zodiaco bendecidos por la luz de la Luna Llena en Aries en octubre de 2025

La Luna Llena en Aries abre un ciclo de empoderamiento, valentía y autenticidad. Es un portal energético para afirmarse, tomar decisiones importantes y actuar con coraje. Esta Superluna de octubre favorece de manera directa a las personas que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:

Aries

Esta superluna es su renacimiento. Sentirán que el mundo entero las está observando, como si no pudieran ocultar nada de lo que realmente son. Es un momento de quiebre y transformación. Puede ser un cambio de identidad, de imagen, de forma de expresarse o incluso de prioridades.

Cáncer

Esta Luna Llena se da en la casa de la carrera, metas y proyección pública de las personas cancerianas. Es como si un reflector iluminara su camino profesiona. Proyectos importantes llegan a su punto máximo. Pueden recibir un reconocimiento inesperado o darse cuenta de que una etapa laboral llegó a su fin.

Libra

La Superluna en Aries (casa opuesta en la astrología) se da en la zona de relaciones de las personas librianas. Pueden surgir tensiones con pareja, exparejas, socios o cualquier persona con la que se tenga un vínculo importante: si el vínculo tiene bases sólidas, se fortalece. Sino, puede romperse de manera abrupta.