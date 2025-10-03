Entre lágrimas, hijos de ‘Diddy’ Combs trataron que juez le diera una segunda su padre

El juez Auran Subramanian sentenció a 4 años y 2 meses de prisión al rapero Sean ‘Diddy’ Combs por el delito de ‘transporte para ejercer la prostitución’. Además, tendrá que pagar una multa de 500 mil dólares. Previo a darse a conocer la condena, seis de los siete hijos del también productor le rogaron, entre lágrimas, al impartidor de justicia darle una segunda oportunidad a padre.

“Le rogamos que le dé a mi padre una segunda oportunidad. Él es mi superhéroe y desde que fue detenido ha cambiado muchísimo. Le queda mucho por ofrecer al mundo, pero sobre todo a sus hijos”, expresó emocionado y con la voz entrecortada Justin Combs, de 32 años, ante Subramanian.

Por su parte, Christian Combs, de 27 años, afirmó que su padre le enseñó a respetar a las mujeres, incluso, puso de ejemplo el trato que ha recibido su madre, Kim Porter, pues, dijo, ‘la ha tratado como una reina’. Pese a ello, Cassie Ventura y otra expareja del rapero a quien la Fiscalía de Nueva York se refería como ‘Jane’ acusaron al rapero de múltiples agresiones físicas. Con la primera de las antes mencionadas, ‘Diddy’ comenzó su relación cuando ella tenía 19 y él 36 años.

“Por favor, señoría, por favor, concédale a nuestra familia la oportunidad de sanar juntos”, dijo D’Lila Combs. La joven de 18 años dijo estar preocupada de que su hermana menor Love, de dos años, ‘no tenga a su padre’.

Esta es la condena que las autoridades de EU pedían para ‘Diddy’ Combs

La Fiscalía de Nueva York exigía que Combs pasara en la cárcel 135 meses, es decir, poco más de 11 años, mientras que los abogados del rapero pedían 14 meses, pero un máximo de entre 21 y 27 meses. En total, ‘Diddy’ pasará tras las rejas 50 meses.

“Le pido a Su Señoría la oportunidad de volver a ser padre. Le pido a Su Señoría la oportunidad de volver a ser hijo. Le pido a Su Señoría la oportunidad de volver a ser líder en mi comunidad. Le pido a Su Señoría la oportunidad de recibir la ayuda que tanto necesito para convertirme en una mejor persona, porque no quiero defraudar a Dios, no quiero defraudar a mi familia”, dijo ‘Diddy’ Combs en un discurso de 12 minutos.

