¿Cuándo se casa Luis Miguel con Paloma Cuevas? Así los captaron

Lejos de los escenarios y los eventos de carácter público, Luis Miguel disfruta su vida personal y amorosa en pareja con Paloma Cuevas. La última gira del cantante de 55 años concluyó el pasado diciembre de 2024 y desde entonces no hubo confirmación oficial de cómo sigue su agenda artística.

Sin embargo, se ha viralizado recientemente una fotografía del artista junto a la empresaria española y su estilista. La imagen ha causado todo tipo de reacciones entre sus fans por su aspecto físico.

¿Cómo luce Luis Miguel en la actualidad?

La fotografía de “El Sol” junto a su pareja ha dado qué hablar por su aspecto físico. Lejos de cosechar críticas, el ganador de importantes premios de la industria musical ha cosechado puros elogios y comentarios de halagos, ya que luce totalmente rejuvenecido.

Así es como se lo puede apreciar vistiendo de negro, muy sonriente y radiante junto a su compañera de vida actual y su estilista Moncho Moreno. “Luismi” luce su característico bronceado, su amplia sonrisa y la mirada impactante que siempre ha robado los suspiros de sus fans.

“Está divino” y “Divino nuestro Sol”, fueron algunos de los comentarios de elogio que cosechó el cantante. Esto demuestra que su presente es totalmente feliz y lleno de amor junto a la empresaria española. Tal es así que hasta se lo ve rejuvenecido y lleno de vitalidad.

¿Desde cuándo son pareja Luis Miguel y Paloma Cuevas?

La relación del artista con Paloma Cuevas es discreta y ambos se mantienen lejos de la prensa. Su romance comenzó a comentarse en 2022, luego del divorcio de la diseñadora con el torero Enrique Ponce (compadre del cantante). Pero luego, en 2023, confirmaron su vínculo y ya llevan casi 3 años viviendo su amor de manera sólida.

La pareja de enamorados ha compartido viajes, cenas privadas y celebraciones importantes. Una de ellas fue el reciente cumpleaños de la empresaria. De esta manera, se confirma que Luis Miguel transita por uno de sus mejores momentos, rodeado de amor y la compañía de su amada.