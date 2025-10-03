¿Cuándo se casa Luis Miguel con Paloma Cuevas? Así los captaron
Se ha viralizado una fotografía de Luis Miguel con Paloma Cuevas. El aspecto físico de “El Sol” ha dado qué hablar. Así luce.
Lejos de los escenarios y los eventos de carácter público, Luis Miguel disfruta su vida personal y amorosa en pareja con Paloma Cuevas. La última gira del cantante de 55 años concluyó el pasado diciembre de 2024 y desde entonces no hubo confirmación oficial de cómo sigue su agenda artística.
Sin embargo, se ha viralizado recientemente una fotografía del artista junto a la empresaria española y su estilista. La imagen ha causado todo tipo de reacciones entre sus fans por su aspecto físico.
¿Cómo luce Luis Miguel en la actualidad?
La fotografía de “El Sol” junto a su pareja ha dado qué hablar por su aspecto físico. Lejos de cosechar críticas, el ganador de importantes premios de la industria musical ha cosechado puros elogios y comentarios de halagos, ya que luce totalmente rejuvenecido.
Así es como se lo puede apreciar vistiendo de negro, muy sonriente y radiante junto a su compañera de vida actual y su estilista Moncho Moreno. “Luismi” luce su característico bronceado, su amplia sonrisa y la mirada impactante que siempre ha robado los suspiros de sus fans.
“Está divino” y “Divino nuestro Sol”, fueron algunos de los comentarios de elogio que cosechó el cantante. Esto demuestra que su presente es totalmente feliz y lleno de amor junto a la empresaria española. Tal es así que hasta se lo ve rejuvenecido y lleno de vitalidad.
¿Desde cuándo son pareja Luis Miguel y Paloma Cuevas?
La relación del artista con Paloma Cuevas es discreta y ambos se mantienen lejos de la prensa. Su romance comenzó a comentarse en 2022, luego del divorcio de la diseñadora con el torero Enrique Ponce (compadre del cantante). Pero luego, en 2023, confirmaron su vínculo y ya llevan casi 3 años viviendo su amor de manera sólida.
La pareja de enamorados ha compartido viajes, cenas privadas y celebraciones importantes. Una de ellas fue el reciente cumpleaños de la empresaria. De esta manera, se confirma que Luis Miguel transita por uno de sus mejores momentos, rodeado de amor y la compañía de su amada.