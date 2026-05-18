¡Queda un lugar para el Mundo MasterChef 24/7! Así se vivió el gran estreno

El estreno de MasterChef 24/7 se vivió al límite con tensión, accidentes y mucho más. Además de conocer a los 21 que lograron quedarse el Mundo MasterChef, Sergio Sepúlveda, Carlos Quirarte y Esmeralda Ugalde, agregaron la sazón con sus mejores comentarios. ¡Ojo! Fernanda, José y Pablo aún disputan el lugar 22. ¡Vota por tu favorito!