uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Anne Hathaway y Jessie Buckley dividen opiniones entre las mejores y las peores vestidas y vestidos en los Oscars 2026!

En Ponte Bonita repasamos cuáles fueron los mejores y los peores vestidas y vestidos de los Oscars 2026 con Shanik Aspe, Jorge Castellanos, Flor Rubio y Kristal Rubio.

¡Bien por Anne Hathaway! ¿Mal por Teyana Taylor? En Ponte Bonita repasamos cuáles fueron los mejores y los peores vestidas y vestidos de los Oscars 2026 con Shanik Aspe, Jorge Castellanos, Flor Rubio y Kristal Rubio.

Tags relacionados
Premios Oscar 2026

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo