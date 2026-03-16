¡Anne Hathaway y Jessie Buckley dividen opiniones entre las mejores y las peores vestidas y vestidos en los Oscars 2026!
En Ponte Bonita repasamos cuáles fueron los mejores y los peores vestidas y vestidos de los Oscars 2026 con Shanik Aspe, Jorge Castellanos, Flor Rubio y Kristal Rubio.
¡Bien por Anne Hathaway! ¿Mal por Teyana Taylor? En Ponte Bonita repasamos cuáles fueron los mejores y los peores vestidas y vestidos de los Oscars 2026 con Shanik Aspe, Jorge Castellanos, Flor Rubio y Kristal Rubio.