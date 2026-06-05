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Temblor en CDMX: los mejores memes que dejó el sismo de hoy, viernes 5 de junio

¡Nos agarró de sorpresa! La CDMX se sacudió con un inesperado sismo la tarde de este viernes, 5 de junio. Aquí te compartimos los mejores memes del temblor de hoy.

Temblor HOY lunes 5 de junio DESATA memes en redes y usuarios se quejan de la alerta sísmica
|Buena Vista International

Escrito por: Daniela Arvizu

¡Nos agarró de sorpresa! La tarde de este viernes, 5 de junio, la Ciudad de México se vio sacudida por un inesperado pero fuerte temblor, pues la alerta sísmica no sonó. De acuerdo con información oficial del Sismológico Nacional, la magnitud preliminar fue de 5.6. Afortunadamente, todo se quedó en un susto y no se reportan daños mayores. Dicho esto, aquí te compartimos los mejores memes del sismo de hoy en la CDMX, por si gustas enviarlos a tus contactos de WhatsApp, Facebook e Instagram.

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Los mejores memes del temblor de HOY, viernes 5 de junio de 2026

Tras el sismo de este viernes - y porque en México el susto dura unos minutos y los memes llegan volando - las redes sociales rápidamente hicieron lo suyo y miles de usuarios comenzaron a compartir sus reacciones con el ya característico toque de humor mexicano. A continuación, te compartimos una breve recopilación con las imágenes y videos más virales referentes al temblor de esta tarde.

¿En dónde fue el epicentro del sismo de HOY, viernes 5 de junio?

De acuerdo con información oficial, el sismo de este viernes, 5 de junio, se produjo en punto de las 2:55 pm (hora del centro de México) a unos 29 kilómetros al oeste de Ometepec, Guerrero. La magnitud preliminar del movimiento telúrico se mantiene en 5.6.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en el temblor de hoy?

Según explican expertos en el tema, existen ciertos factores que determinan si la alerta sísmica suena o no. Entre ellos, se encuentra la magnitud y la distancia. Para que la alarma se active, se requiere de un sismo con magnitud mayor a 5.0 a no más de 170 km de distancia; un sismo mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km y un sismo mayor a 6.0 que ocurra a más de 350 km.

Dicho esto, no todos los sismos requieren de la activación de la alerta, pues no todas las estimaciones de la energía rebasan los rangos establecidos, tal como sucedió la tarde de hoy, viernes. Cabe mencionar que otros casos en los que NO se activa la alerta sísmica incluyen: cuando el movimiento ocurre fuera de la zona de cobertura de detección o cuando el epicentro es en la Ciudad de México.

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