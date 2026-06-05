Temblor en CDMX: los mejores memes que dejó el sismo de hoy, viernes 5 de junio

¡Nos agarró de sorpresa! La tarde de este viernes, 5 de junio, la Ciudad de México se vio sacudida por un inesperado pero fuerte temblor, pues la alerta sísmica no sonó. De acuerdo con información oficial del Sismológico Nacional, la magnitud preliminar fue de 5.6. Afortunadamente, todo se quedó en un susto y no se reportan daños mayores. Dicho esto, aquí te compartimos los mejores memes del sismo de hoy en la CDMX, por si gustas enviarlos a tus contactos de WhatsApp, Facebook e Instagram.

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Los mejores memes del temblor de HOY, viernes 5 de junio de 2026

Tras el sismo de este viernes - y porque en México el susto dura unos minutos y los memes llegan volando - las redes sociales rápidamente hicieron lo suyo y miles de usuarios comenzaron a compartir sus reacciones con el ya característico toque de humor mexicano. A continuación, te compartimos una breve recopilación con las imágenes y videos más virales referentes al temblor de esta tarde.

el sismo no fue un sismo leve como para que las alertas no sonaran, si no me meto aquí pensaría q estoy loca pic.twitter.com/9Qjf7IsUYV — Ari (@arispby) June 5, 2026

Ya llegan los usuarios que entran a X para corroborar si hubo sismo en México pic.twitter.com/y6MTkWNrXj — Black in BlackJJ. ⭐🔞 (@PpezJ23) June 5, 2026

Pues si ya adelantaron el día de Muertos de una vez también adelantamos los #SISMO🥹 https://t.co/cFteygvREp pic.twitter.com/WH03xOWJiT — La Abuela García®™ (@rthur013) June 5, 2026

yo tratando de averiguar si me sentí mareada por el bacardi que tengo en mi termo en la chamba o temblo#temblor pic.twitter.com/o081k8zVde — spiderwoman 🦅 (@spider_womaan) June 5, 2026

Como que duró mucho el sismo, ¿no? 🥴 Por un momento pensé que iba a ser más fuerte e iba a sonar la alerta sísmica por lo mismo. #Sismo #CDMX #Temblor #AlertaSísmica pic.twitter.com/v936TnsMA5 — Deborah Llanas (@DeborahLlanas) June 5, 2026

¿En dónde fue el epicentro del sismo de HOY, viernes 5 de junio?

De acuerdo con información oficial, el sismo de este viernes, 5 de junio, se produjo en punto de las 2:55 pm (hora del centro de México) a unos 29 kilómetros al oeste de Ometepec, Guerrero. La magnitud preliminar del movimiento telúrico se mantiene en 5.6.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.6 Loc 29 km al OESTE de OMETEPEC, GRO 05/06/26 14:55:00 Lat 16.62 Lon -98.67 Pf 10 km pic.twitter.com/Xh8ShUxUEK — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 5, 2026

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en el temblor de hoy?

Según explican expertos en el tema, existen ciertos factores que determinan si la alerta sísmica suena o no. Entre ellos, se encuentra la magnitud y la distancia. Para que la alarma se active, se requiere de un sismo con magnitud mayor a 5.0 a no más de 170 km de distancia; un sismo mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km y un sismo mayor a 6.0 que ocurra a más de 350 km.

Dicho esto, no todos los sismos requieren de la activación de la alerta, pues no todas las estimaciones de la energía rebasan los rangos establecidos, tal como sucedió la tarde de hoy, viernes. Cabe mencionar que otros casos en los que NO se activa la alerta sísmica incluyen: cuando el movimiento ocurre fuera de la zona de cobertura de detección o cuando el epicentro es en la Ciudad de México.