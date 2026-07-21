Ellos son los últimos cuatro sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas

'Survivor México La Reliquia en llamas' es un programa esperado por el publico, ya que pone a prueba las habilidades y resistencia de cada uno de sus participantes, en especial al encontrarse en una isla desierta con lo mínimo para sobrevivir.

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Oficialmente podrás observar los nuevos retos que se les van a presentar. Para que no te pierdas de cada detalle te explicaremos quiénes los los últimos cuatro sobrevivientes en llegar.

¿Quiénes son los sobrevivientes de Survivor México?

Dentro de pocos días podremos ser testigo de los nuevos retos de 'Survivor México La Reliquia en llamas' que se les van a presentar a los sobrevivientes, quienes deberán llevar al limite todas sus habilidades para continuar.

Se ha dado a conocer quienes son los últimos cuatro sobrevivientes, de quienes te detallaremos sus nombres y profesiones:



Sebastián Yate: 31 años, es un actor de Colombia, puedes encontrarlo en sus redes como @yatedelcampo

Sheila Velázquez: 41 años, es una bombera de la CDMX, en sus redes la encuentras como @sheybomberaoficial

Avril Andrade: 19 años, un comerciante en tianguis de Colima, la localizas como @ale_andraderm

Erick Castro: 31 años, un diablero del Estado de México, lo encuentras como @cisneros1594

Integrantes que de igual forma deberán de mostrar todas sus habilidades durante las batallas, demostrando quien de ellos es el mejor, retándolos mentalmente y físicamente.

Últimos cuatro sobrevivientes de Survivor México|Crédito: Survivor México

¿Dónde y cuándo puedo ver Survivor México?

Una vez que ya conociste quienes fueron los últimos cuatro sobrevivientes, no te pierdas su desarrollo en el importante reality, el cual podrás ver sin falta de lunes a viernes. En un horario de 6:30 pm a 8:30 pm, recuerda que es después de "Acércate a Rocío", pero antes de "MasterChef 24/7" para que la emoción no deje de continuar por la noche.

El reconocido reality de 'Survivor México La Reliquia en Llamas', será conducido por Carlo Guerrero, guiando cada una de las pruebas a la que los participantes deban enfrentar. ¡No te pierdas de cada uno de los encuentros que se hagan!