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Conoce a todas las participantes de Miss Alegría y revive el inicio del reality

El reality más tierno de la televisión ya dio inicio y fue increíble, lleno de música y mucho talento, las participantes han dejado todo en el escenario desde el primer momento.

Miss Alegría ha reunido a 12 pequeñas talentosas para el reality más tierno de la televisión, donde ellas tendrán que demostrar su creatividad e imaginación frente al jurado que está integrado por: Lola Cortés, Aleida Núñez y Cynthia de la Vega, quienes serán las encargadas de calificar el ingenio y carisma de las pequeñas.

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