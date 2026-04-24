Conoce a todas las participantes de Miss Alegría y revive el inicio del reality

Miss Alegría ha reunido a 12 pequeñas talentosas para el reality más tierno de la televisión, donde ellas tendrán que demostrar su creatividad e imaginación frente al jurado que está integrado por: Lola Cortés, Aleida Núñez y Cynthia de la Vega, quienes serán las encargadas de calificar el ingenio y carisma de las pequeñas.