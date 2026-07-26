¡Conoce el mercado de MasterChef 24/7 con la Chef Zahie Téllez! Tour por TODOS los pasillos

En cada uno de los retos de MasterChef 24/7, hay un lugar al que todos los cocineros anhelan entrar: el mercado, ya que saben que ahí encontrarán los ingredientes y condimentos necesarios para darle vida a sus preparaciones. Y aunque en la pantalla vemos un poco de su recorrido por los pasillos y cómo se las ingenian para que nunca les falte nada, la Chef Zahie Téllez se decidió a compartir absolutamente cada rincón.

A través de su cuenta oficial de TikTok, en la que disfrutar subir contenido sobre recetas y tips imperdibles, la implacable jueza de la cocina más famosa de México, mostró los pasillos que hay y cómo están distribuidos los productos.

"Generalmente les dejamos los ingredientes que van a usar para los retos. Tienen refrigeradores y congeladores donde están todas las proteínas, hay uno de pescados y mariscos, están los lácteos, las masas para hacer sus tortillas. Empezamos con verduras y frutas que están por acá; de este lado hay jarabes, harinas, semillas, mieles, colorantes para pastelerías. Están las especias, los chiles, las pastas y azúcares. Es un mercado súper completo, la verdad. A mí me encanta".

¿Cuánto tiempo tienen los cocineros de MasterChef 24/7 para entrar al mercado?

Las dinámicas en la cocina más famosa de México están cambiando constantemente, ya que van ajustándose conforme la recompensa o el nivel de dificultad en el que estén. Es por esto que los cocineros de MasterChef 24/7 se enteran de cuánto tiempo tendrán para seleccionar sus ingredientes hasta el momento que están en sus estaciones y escuchan atentos las indicaciones de los jueces.

El mercado de MasterChef 24/7 es uno de los lugares más importantes para los cocineros|ESPECIAL

Hay ocasiones en las que tienen solamente dos minutos para tomar todo lo necesario para sus preparaciones. Mientras que hay veces en las que se les otorgan dos minutos de manera inicial con la ventaja de poder regresar conforme vayan cocinado. Incluso, también existen dinámicas donde el premio es tener "mercado abierto", lo que significa que tienen la opción de entrar y salir por nuevos productos cada que lo consideren necesario.