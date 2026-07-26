MasterChef 24/7: cómo preparar fondo de verduras para que las recetas queden deliciosas

En la cocina, los pequeños detalles hacen la diferencia y añadirle sabor casero a un platillo siempre eleva los sabores a otro nivel. Es el caso del fondo de verduras al que los cocineros de MasterChef 24/7 casi siempre recurren para potenciar las recetas y que es muy fácil de hacer para tenerlo listo en cualquier momento.

¿Qué ingredientes lleva un buen fondo de verduras?

Para obtener un concentrado exquisito que acompañe bien salsas, caldos, adobos, sopas o arroces, es indispensable que el fondo de verduras tenga ingredientes aromáticos y que aporten sabor extra a los vegetales. Tal como hemos visto en MasterChef 24/7, llevan zanahoria, apio, puerro y cebolla; además de ajo, laurel, perejil, tomillo y hasta un poco de jitomate para enriquecer el resultado final.

Los fondos de verduras no llevan sal|Canva

Es muy importante recordar que no hay que añadirle sal, ya que se trata de un complemento para las recetas que tiene el propósito de sazonar con sutileza sin opacar a la preparación original. Por lo que lo adecuado es prepararlo sin condimentos extra para que todos estos gustos se trabajan directamente en los platillos al momento.

Receta de fondo de verduras fácil al estilo MasterChef 24/7

Lava bien las verduras . Una vez que todos los vegetales estén bien limpios, córtalos en trozos grandes para que no se desintegren al fuego.



. Una vez que todos los vegetales estén bien limpios, córtalos en trozos grandes para que no se desintegren al fuego. Sofríe con poquito aceite . En una cacerola grande a temperatura media, agrega un chorrito del aceite que usas para cocinar y luego incorpora las verduras para sofreírlas. Deja unos tres minutos o hasta que se ablanden sin dorarse.



. En una cacerola grande a temperatura media, agrega un chorrito del aceite que usas para cocinar y luego incorpora las verduras para sofreírlas. Deja unos tres minutos o hasta que se ablanden sin dorarse. Agrega el agua . Vierte 2 litros de agua simple en la cacerola o hasta que cubran a todos los ingredientes. Añade las hierbas aromáticas y deja en fuego bajo entre 1 a 2 horas, dependiendo de las cantidades que usaste.



. Vierte 2 litros de agua simple en la cacerola o hasta que cubran a todos los ingredientes. Añade las hierbas aromáticas y deja en fuego bajo entre 1 a 2 horas, dependiendo de las cantidades que usaste. Deja enfriar y separa. Cuela los vegetales y almacena el fondo de verduras en un traste limpio, con tapa y que se pueda meter al refrigerador. También puedes separar varias porciones y congelarlas para tenerlas listas cuando quieras usarlas, un truco que los cocineros de MasterChef 24/7