Los libros forman parte de la decoración en muchas casas, pero si eres de las personas que aman la lectura y consumen ejemplares a diestra y siniestra, puede ser que tengas la clásica pila tanto en la sala como en el dormitorio. Es por ello que traemos para ti estas 6 ideas de cómo se puede reemplazar y así ahorrar espacio, al igual que la mesa de noche llena de objetos para despejar el dormitorio.

La clásica pila sobre el piso o una mesa puede generar desorden, dificultar la limpieza e incluso provocar el deterioro de los ejemplares por humedad. Es por ello que los expertos recomiendan almacenar los libros en posiciones que eviten deformaciones o daños, como lo son estas 6 ideas. Mientras que estas 4 alternativas servirán para reemplazar los clásicos controles remotos sobre la mesa.

Las 6 ideas para reemplazar la clásica fila de libros

1. Repisas flotantes: Este tipo de mobiliario es ideal para departamentos o casas pequeñas. Además, colocar los libros de forma vertical ayuda a evitar deformaciones y facilita encontrarlos cuando se necesitan.

Cómo reemplazar la clásica pila de libros con estas 6 ideas que decoran y ahorran espacio|IA

2. Libreros altos: Este mueble aprovecha la altura del techo en lugar del ancho de la habitación. Si esta es una de tus opciones para implementar en casa, debes tomar en cuenta que se recomienda fijarlos en la pared mediante anclajes.

3. Nichos sobre puertas o ventanas: Una buena idea, ya que son espacios que suelen permanecer vacíos. Es una de las opciones, sobre todo si son ejemplares a los cuales no consultas con regularidad.

4. Bancos con compartimentos: Este tipo de mobiliario cumple una doble función: ofrece un asiento adicional y sirve como espacio de almacenamiento oculto, ideal para guardar libros.

5. Mesas de centro con estantes inferiores. Este mueble tiene los libros al alcance, sin formar las clásicas pilas sobre la cubierta principal. Con ello, se tendrá una apariencia más ordenada.

6. Carritos organizadores con ruedas: Su principal ventaja es la de trasladar fácilmente los libros entre distintas habitaciones. Estos tipos de organizadores son ideales tanto en oficinas como en salas, dormitorios o áreas de estudio.