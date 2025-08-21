inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Muere Xava Drago, vocalista de Coda: estos fueron sus últimos mensajes

Venga La Alegría
TV Azteca

Salvador Aguilar Hurtado, mejor conocido como Xava Drago, quien fuera vocalista de la agrupación mexicana Coda, falleció a causa de cáncer. Días antes de su muerte, el rockero anunciaba en sus redes sociales que ya no había más que hacer dado el avance de la enfermedad. Así lo recordamos en Venga La Alegría.

