Venga La Alegría | Programa 10 de junio 2026 Parte 1 | Alejandro Fernández explica las imágenes de su lengua, Emiliano Aguilar arremete contra Nodal y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 10 de junio 2026, parte 1: Alejandro Fernández explicó la polémica por el color de su lengua, Lucero compartió lo que vivió con el papá de Alessandra Rosaldo, todos los detalles del velorio de Jaime Sánchez Rosaldo, Pablo Montero defendió a Mariana Seoane por salir con un hombre menor que ella, aprendimos lenguaje de señas, los experimentos de Inter ¿Neta? y la receta de esquites con maíz pozolero.

También, Emiliano Aguilar arremete contra Nodal y le responde a la hija de Carmen Salinas por las demandas; el video de las mujeres que presuntamente abandonaron un feto en Toluca y el polvorín que estalló en Huixquilucan, todo explicado Con Peras y Manzanas. Además, diseños de uñas futboleras, las nuevas polémicas de Carmen en MasterChef 24/7 y la reacción de la novia de Pablo al verlo esposado con Daniela. ¡Venga La Alegría!