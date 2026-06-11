¡Se armó la revuelta! Sasha Sokol rompe el silencio y reacciona las polémicas declaraciones de Charly López
Luego de las polémicas declaraciones de Charly López, el exgaribaldi, Sasha Sokol reaccionó y fue cuestionada sobre la sentencia de Luis de Llano.
Sasha Sokol reaccionó a las recientes polémicas declaraciones de Charly López sobre la relación que tuvo la cantante con Luis de Llano. Por otro lado, Sasha evitó hablar del incumplimiento de la sentencia de Luis de Llano. ¿Sasha está lista para volver a los escenarios con Timbiriche? Esto reveló la cantante.