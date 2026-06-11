"¡Me están dando miedo!”, Becky G sufrió ansiedad en su llegada a México para el Mundial 2026
El caos que se armó con la llegada de Becky G a la Ciudad de México le provocó miedo y ansiedad, pero eso no opacó su emoción por la fiesta del Mundial 2026.
La llegada de Becky G a la Ciudad de México para el Mundial 2026 causó revuelo y la emoción fue tal, que se armó un tremendo alboroto. Además de decirse emocionada por participar en la fiesta mundialista, confesó sentir miedo y ansiedad por el caos que se vivió a su alrededor.