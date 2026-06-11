¡Sigo sin podérmela creer!”, Al Pacino elogia el talento de Diego Boneta
Diego Boneta reveló que le hizo sentir ser elogiado por uno de los actores más importantes de Hollywood, Al Pacino. ¡Checa su reacción y su imperdible respuesta!
Al Pacino quedó impresionado con el trabajo de Diego Boneta y no escatimó en elogios para reconocer su talento. ¿Qué significa esto para el actor mexicano? Checa lo que respondió Diego Boneta, quien comparte créditos con Al Pacino en una producción donde dará vida a Fidel Castro.