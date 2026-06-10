Venga La Alegría | Programa 10 de junio 2026 Parte 2 | La mejor explicación del fuera de lugar, mucha diversión y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 10 de junio 2026, parte 2: Las nuevas declaraciones sobre la nieta de Paquita la del Barrio, Lupillo Rivera aclaró si quiere tener hijos con Tania Pimentel, el reportaje de Tabata Jalil y la inspiradora charla con Adán Ramírez sobre su invento que promete mejorar el medio ambiente.

También, las confesiones cumpleañeras de las conductoras de VLA, la buena obra de A Quien Corresponda, Ricardo Casares explicó qué es el fuera de lugar y más conceptos futboleros y los entrenamientos de El Torneo de la Alegría. Además, jugamos Sin Palabras, Lo que la Productora dijo y ¿Te Cae? ¡Venga La Alegría!