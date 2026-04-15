¡Nadó sin parar de Cozumel a Cancún! David Olvera platica los detalles de su hazaña con Sergio Sepúlveda

David Olvera, el nadador de aguas abiertas que hizo historia al recorrer 85 kilómetros nadando desde Cozumel a Cancún, platicó con Sergio Sepúlveda sobre su histórica hazaña. ¿Cómo se preparó? ¿Tuvo que cambiar su mentalidad? ¿Qué sigue? ¡Checa esta imperdible charla!