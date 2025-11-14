¿No ve La Granja VIP? Natália Subtil reacciona a las declaraciones de Sergio Mayer Mori en el reality

Luego de que Sergio Mayer Mori se pronunciara en distintas ocasiones sobre su hija y Natália Subtil en La Granja VIP, la conductora fue cuestionada al respecto durante el evento de La mujer del Año; sin embargo, Natália Subtil aseguró que no ve el reality por su hija. ¿Guarda silencio porque la ‘mandaron callar’? Así respondió la conductora brasileña.