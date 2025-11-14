¿No ve La Granja VIP? Natália Subtil reacciona a las declaraciones de Sergio Mayer Mori en el reality
Luego de que Sergio Mayer Mori se pronunciara sobre su hija y Natália Subtil en La Granja VIP, la conductora reveló las razones por las que no ve el reality.
TV Azteca
Luego de que Sergio Mayer Mori se pronunciara en distintas ocasiones sobre su hija y Natália Subtil en La Granja VIP, la conductora fue cuestionada al respecto durante el evento de La mujer del Año; sin embargo, Natália Subtil aseguró que no ve el reality por su hija. ¿Guarda silencio porque la ‘mandaron callar’? Así respondió la conductora brasileña.
Galerías y Notas Azteca UNO