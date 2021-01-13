Christopher Uckermann aclara los rumores de una posible gira mundial de RBD: “Conciertos en cada país”.

Fue el pasado 26 de diciembre de 2020, cuando la banda mexicana RBD ofreció un espectacular show virtual que cumplió las expectativas de millones de fanáticos.

Anahí, Christian Chávez, Maite Perroni y Christopher Uckermann se reunieron en el escenario tras varios años de ausencia musical. Por si fuera poco, los cantantes vendieron un gran número de boletos y cantaron sus canciones dosmileras más emblemáticas.

Tras el exitoso show virtual ‘Ser o Parecer’, las especulaciones de una posible gira mundial corrieron como agua. Y es que, algunos admiradores de la agrupación, compartieron sus deseos por ver a sus artistas favoritos en diferentes países de Latinoamérica y Europa.

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Christopher Uckermann avivó las esperanzas de una posible gira de conciertos en el futuro. El cantante, de 34 años, confesó a la prensa sus deseos de continuar con su carrera artística.

Qué padre pudiera ser que se reactivaran los conciertos y tal vez hablar con los demás compañeros y poder hacer conciertos en cada país, hacer como 3 o 4 conciertos en Brasil, España, no sé

¡Qué bonito sería eso no!... poder realmente estar con todos los seguidores ahora que se reactive esto. Este show nos dio mucha vida, a los seguidores les dio una esperanza, les trajo paz a muchos

Respecto a las fallas tecnológicas que hubo en el streaming ‘Ser o Parecer’, el mexicano confirmó que los admiradores serían recompensados.

Obviamente no es culpa de nadie, son cosas que fallan a veces de tecnología, y bueno, obviamente o reembolsarles o como tú dices, darles todas estas cuestiones de recompensa

En otros temas, no se sabe si Dulce María y Poncho Herrera participarían en una gira mundial de RBD.

Recordemos que, en meses anteriores, Dulce se negó a reunirse con sus compañeros para enfocarse en su nueva vida como mamá de uno hermosa bebé.

Por su parte, Poncho dejó claro que RBD era cosa del pasado, pues prefirió enfocarse en su sólida carrera como actor de películas y series.

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