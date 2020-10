Adele reapareció públicamente ante las cámaras con 70 kilos menos y una cintura increíblemente pequeña. (FOTO)

La talentosa cantante Adele se volvió a convertir en tendencia en las redes sociales, debido a su reaparición en los escenarios, aunque no fue la forma en que la que se esperaba, ya que la cantante Adele mostró su talento para la comedia, que sin duda es un talento que muy pocos conocían.

Es claro, Adele no solo es una de las cantantes favoritas, sino que también se ha vuelto todo un ícono de la moda, esto debido a su increíble figura. Sin embargo, la cantante recientemente ha presumido su diminuta y sensual figura.

A través del programa de comedia Saturday Night Live fue como la intérprete decidió mostrar sus nuevos atuendos con su escultural figura, después de perder al menos 70 kilos posee una figura con curvas definidas y totalmente increíbles.

Portando un conjunto en color negro, siendo uno de los colores favoritos de Adele, la cantante británica deleitó con una blusa larga que tiene con una abertura en forma de corazón, descubierta de la parte de los hombros y con un corte circular en la parte de abajo que acentúa su pequeña cintura y hace aún más anchas sus hermosas caderas.

Pero Adele le dio un toque espectacular a su hermoso atuendo, ya que optó por su melena rubia dejándola suelta y ligeramente ondulada.

Así fue como Adele nos dejó sin aliento durante los promocionales del programa del show de comedia, al igual que su participación durante el programa, además, explicó que por esta ocasión no sería una invitada musical debido a que su nuevo álbum aún no está listo y no se siente preparada para compartirlo con el mundo, así que optó por mostrar sus dotes de comediante.

