FOTOS: Las mujeres que conquistaron el corazón del actor Alejandro Speitzer, el galán de moda.

Alejandro Speitzer es uno de los actores juveniles que más han llamado la atención en los últimos años por su atractivo físico y talento artístico.

El guapo Alex Speitzer, como lo llaman de cariño sus fans, tiene una trayectoria artística muy larga, ya que se inició en la actuación desde muy pequeño, trabajando en telenovelas que tuvieron mucho éxito, tales como Rayito de Luz, con la que alcanzó mucha fama.

Con el paso del tiempo, el tierno niño que conquistó el corazón de millones de niñas pasó a ser un atractivo y musculoso actor juvenil, con lo que siguió conquistando corazones, pero ahora de las jovencitas y algunas mujeres que han caído rendidas ante la galanura del actor.

Sin embargo, no todas han tenido la suerte de estar junto al actor y conquistaron su corazón.

Aunque Alejandro Speitzer ha sido muy hermético con su vida privada, aquí te presentamos las guapas mujeres que se sabe que han logrado vivir momentos inolvidables junto al protagonista de series cono El Club y Oscuro Deseo.



Minnie West

La actriz vivió una bella relación con el actor, a quien conoció cuando trabajaron en el musical Vaselina y posteriormente en la serie El Club, la cual se ha señalado como la causa de su ruptura.

Minnie West y Alejandro Speitzer no solo fueron novios, también se convirtieron en socios y formaron su propia compañía productora con la que realizaron la película Me gusta, pero me asusta.

Samadhi Zendejas

La actriz confesó recientemente que vivió una relación de cuatro años con Alejandro Speitzer, con quien trabajó en la telenovela Atrévete a Soñar en donde interpretaban a una pareja de novios.

La actriz protagonista de la serie Mariposa de Barrio también detalló que desde que ella era muy pequeña, el actor fue su amor platónico; sin embargo, no dio las razones por las que terminó su romance.

Ester Expósito

La actriz española es la actual pareja de Alejandro Speitzer, a quien conoció mientras grabaron la serie Alguien Tiene Que Morir.

Aunque el romance de Ester Expósito y Alejandro Speitzer tomó a todos por sorpresa en un inició, ahora es una de las parejas más espectaculares del mundo artístico.

