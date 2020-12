Alfredo Adame se olvida de los rencores y hace las paces con su hijo Sebastián, tras dar positivo a Covid-19.

Alfredo Adame se ha mantenido en el ojo de la polémica, durante varios meses, debido a sus escandalosas declaraciones que ha hecho contra algunos compañeros del medio artístico y hasta de su propia familia.

Basta recordar la mediática pelea que tuvo con Carlos Trejo y los duros señalamientos que realizó contra su hijo Sebastián, luego de que el joven declarara abiertamente sus preferencias sexuales.

Tras esta situación, padre e hijo se mantuvieron distanciados por mucho tiempo, hasta ahora que han retomado su relación familiar, luego de que Alfredo Adame confirmara que fue diagnosticado con Covid-19.

Tras darse a conocer esta noticia, Sebastián Adame externó su preocupación por su padre a pesar de que entre ellos no había una buena relación.

Sin embargo, la historia ha dado un giro inesperado, luego de que el propio Alfredo Adame revelara a un programa de radio que ya tuvo la oportunidad de limar asperezas con su retoño, con quien, dijo, ya no hay rencores.

“Ayer vino mi hijo Sebastián a verme, me dijo ‘papá, te quiero mucho’, ‘¿cómo estás?’. ‘¿estás bien?’, yo me había quejado de que tenía que andar mendigando el cariño de mis hijos, y bueno… prácticamente ayer hicimos las paces, me habló, me preguntó cómo estaba, todo muy bien, y luego me dijo ‘vete a hacer la prueba inmediatamente”, relató el actor sobre el primer contacto que tuvo con su hijo menor.

En ese mismo sentido, Alfredo Adame abundó en el tema y compartió que después su hijo volvió a verlo a su casa y se encontraron sin reproches ni reclamos.

“Al rato vino y ya de lejitos platicamos 15 minutos. No nos recriminamos nada, no nos dijimos nada sino simplemente él con su humildad, yo con mi humildad y sabiendo cómo estuvieron las cosas, ya limamos asperezas”, expresó el actor y conductor.



Su enfermedad

Aunque dio positivo a Covid-19, Alfredo Adame confirmó que se siente bien, ya que “soy totalmente asintomático”.

Al respecto, el empresario detalló que no ha padecido la enfermedad como muchas de las personas que ya están en tratamiento.

“Ni flujo, ni fiebre, ni dolor de pecho, ni me falta la respiración, ni pérdida de olfato, ni absolutamente nada. Ya me dieron la receta para los medicamentos, para 14 días, aunque me dice la doctora que en 7 días regrese, el lunes, para volver a evaluar y hacer la prueba”, confirmó.

