Alfredo Adame reacciona a críticas de Laura Zapata sobre sus aspiraciones políticas: “Es perversa”.

Luego de que se diera a conocer que el actor Alfredo Adame volvería a incursionar en la política en las próximas elecciones del 5 de junio de 2021, en las que podría pelear por una diputación, los comentarios a favor y en contra se han hecho presentes.

Una de esas reacciones es la que tuvo la actriz Laura Zapata, quien, sin tapujos, aseguró que Alfredo Adame lejos de buscar beneficiar a los ciudadanos a través de la política, solo se mueve por su afán de enriquecerse de manera personal.

“Hay personas que buscan no el bien común. O sea, ¡que se preparen realmente!, no que digan ‘por aquí hay un huequito por aquí me cuelgo’, que realmente se preparen, que trabajen por un gremio, que trabajen por un país, que trabajen por un ideal, no, que se dejen usar, para usar”, aseguró la villana de telenovelas en una entrevista para un programa de televisión.

En ese mismo sentido, apuntó que no considera justo que sus compañeros del gremio artístico se valgan de la política para atender fines personales.

“Esta manera de me dejo usar porque yo soy una persona pública, para yo también usar y estar en donde, no sé, donde puedo subir de escalafón, de dónde puedo agarrar dinero, donde puedo algo. Hay que conocer también las historias de las personas y ver también qué han hecho, y ya solamente viéndolas y conociéndolas, sabes cuál es su interés”, afirmó Laura Zapata.

Tras las declaraciones de Zapata, Alfredo Adame reaccionó de forma polémica, como es su costumbre, al asegurar que no tiene necesidad de servirse de la política para generar ingresos. Además, afirmó que la actriz es una mujer perversa.

“Yo soy su enemigo porque la exhibí como lo que es: una mujer perversa y malvada. Le quiero decir una cosa: yo no tengo ninguna necesidad; tengo 62 años de edad, mi vida sentimental está solucionada, mi vida económica está solucionada, mi salud, mi inteligencia, mis facultades mentales están solucionadas. Entonces, no sé esta tontita de dónde saca que me metí a la política, porque ya fui candidato a alcalde y la gané, y me la robaron”, expuso.

En ese mismo sentido, Alfredo Adame dejó ver que su vida económica es estable y no busca enriquecimiento con algún puesto político.

“Tengo 4 empresas, tengo contratos, vivo en una casa de 2 millones de dólares, tengo mi dinero y tengo trabajo. Además, ir a la política no te da dinero. ¿Sabes cuánto gana un diputado federal? 74 mil pesos es el sueldo; yo nunca ha estado acostumbrado a ese sueldo, estoy acostumbrado a mucho más. No sé de dónde, esta tontita, a la que ya le he dado 50 lecciones de todo, pueda hacer tan temeraria aseveración, de que voy por dinero”, concluyó Alfredo Adame.

