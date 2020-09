Alicia Machado tendrá su propio reality show sobre su vida por falta de apoyo de las televisoras.

La exMiss Universo y actriz venezolana, Alicia Machado, anunció por medio de sus redes sociales que comenzará con la producción de un reality show donde contará su vida, luego de recibir muchas peticiones de sus seguidores por conocer más aspectos suyos.

Informó que esta decisión, misma que compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, corresponde a que no ha recibido ningún tipo de ofertas en los medios de comunicación.

“Quería contarles que voy a empezar a hacer mi reality show, de mi vida, ya que todo el mundo me dice que lo haga, pero no me lo ofrece ningún canal, pues lo hago yo sola”, reveló la modelo.

La noticia de Alicia Machado causó múltiples reacciones en redes sociales, especialmente entre los seguidores de la exreina de belleza, quienes están muy emocionados con este anuncio debido a que la vida privada de esta actriz siempre ha sido toda una controversia.

La extrovertida actriz, quien en agosto de 1996 fue coronada como Miss Universo, también demostró y expresó abiertamente su apoyo a un candidato para las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Hasta el momento, la actriz no ha dado una fecha exacta para el inicio de este reality show, tampoco ha revelado el nombre oficial del proyecto ni por donde será transmitido.