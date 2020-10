Andrés García se reencuentra con su hijo, Leonardo García, tras dejarlo fuera de su testamento.

Hace unas semanas, Andrés García dio a conocer que sus hijos, Andrés García Jr., Leonardo García y Andrea García, lo tenían en el olvido en estos momentos difíciles que atraviesa el país a causa de la pandemia de Covid-19.

Este distanciamiento llevó al protagonista de telenovelas y películas a revelar que ninguno de ellos será parte de su testamento: “Andresito tiene su vida en Miami, no viene a México. Leonardo tiene sus departamentos y sus propiedades, no necesita que yo le dé nada y, al contrario, le cuesta trabajo cuidar las propiedades que él tiene”.

Y es que prefiere vender sus bienes inmuebles, los cuales no son nada despreciables: “Me queda ‘El Castillo’, me queda ‘El Bosque’, me queda esto (su casa en Acapulco), son tres o cuatro propiedades grandes”.

Sin embargo y para terminar con los rumores de una mala relación, Leonardo García compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía junto al hombre que le dio la vida.

En ella se puede observar una reunión familiar en lo que parece ser un restaurante en el puerto de Acapulco. Además de Andrés y Leonardo, figuran tres personas más, quienes lucen sonrientes por este encuentro en medio de la pandemia de Covid-19.

Lejos del escándalo o argumentos que alimenten esta supuesta mala relación, Leonardo dejó ver lo bien que está al lado de su padre y que ahora, entre ellos, nunca existirá ningún tipo de distanciamiento o abandono.



