Mira el VIDEO de Anette Cuburu antes de convertirse en nuestra talentosa conductora de Venga la Alegría.

Anette Cuburu es sinónimo de belleza, talento y perseverancia, pues actualmente es una de las conductoras más relevantes de la pantalla chica.

Y es que, nuestra querida estrella de Venga la Alegría incursionó en el gremio del espectáculo desde muy pequeñita. Hace algunas décadas, Anette era tan solo una adolescente en busca de oportunidades en el mundo de la conducción.

Los sueños sí se cumplen, pues la hermosa latina cautivó con su carisma, deslumbrante sonrisa y gran habilidad para hablar del público, cualidades que la llevaron a convertirse en una reconocida personalidad del entretenimiento.

Fue hace unos meses, cuando nuestra güera consentida publicó un video de su primer casting, donde se le vio muy desenvuelta y con un estilo bastante noventero.

Con arracadas gigantes, coleta alta y camiseta morada, la celebridad cautivó a varios productores con su hermosura y gracia.

“Deje mi querido Mexicali para salir a perseguir mis sueños. No me importaba lo que me dijera nadie. Yo con esfuerzo y trabajo tenía que lograrlo”, escribió la mexicana al pie del filme que se volvió una completa sensación entre sus fans.

“Corría el año 92 y audicionaba; era prohibido entrar de 15 años, pero me vieron tan ilusionada y decidida que me aceptaron. Han pasado muchos años y muchos sueños cumplidos gracias a dios. Si yo pude, tú también puedes”, escribió la mexicalense inspirando a millones de fanáticos.

El talento de Anette Cuburu no conoce límites

Anette Cuburu se convirtió en una de las conductoras más talentosas de la última década, pues incursionó en múltiples proyectos que pusieron a prueba sus habilidades artísticas.

Actualmente, la bellísima rubia genera millones de sonrisas entre nuestros espectadores de Venga la Alegría. Su inteligencia, rostro de muñeca y carisma son cualidades que son muy admiradas entre la audiencia.

La presentadora, de 46 años, también se convirtió en una sensación de las redes sociales, pues en Instagram ganó 560 mil seguidores al pendiente de sus próximos proyectos profesionales.

