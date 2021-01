VIDEO: Aracely Arámbula y el pronunciado escote con el que paralizó los corazones de sus admiradores.

La actriz mexicana Aracely Arámbula volvió a sorprender a sus seguidores con su espectacular belleza que presumió en un video que compartió en la red social TiKTok.

En el breve clip, la también cantante aparece luciendo muy sexy con un traje de baño que presentaba un atrevido escote que dejó al descubierto sus prominentes curvas desde un jacuzzi.

Aracely Arámbula lució tan espectacular que de inmediato paralizó los corazones de sus seguidores en la red social, quienes la llenaron de comentarios y reacciones positivas.

También, llamó la atención el audio con el que acompañó la actriz el vídeo, el cual es un extracto de una entrevista de Laura León en la que habla de un amor del pasado.

“Me gustó, me lo probé, me quedó y me lo compré" dice el audio, por lo que muchos han especulado que con esto Aracely Arámbula mando un mensaje a alguna de sus exparejas.



Siempre espectacular

Está no es la única ocasión en la que Aracely Arámbula impacta en redes sociales con su belleza, ya que en reiteradas ocasiones ha dado muestra de la increíble figura que posee.

En otras ocasiones, Aracely se ha dejado ver con sexys outfits que remarcan su estilizada anatomía con la que ha conquistado a guapos caballeros como el cantante Luis Miguel, quien es el padre de sus hijos.

En una de sus publicaciones más llamativas apareció completamente desnuda al postear en Instagram una fotografía artística en blanco y negro en la que se aprecia su curvilínea figura que sigue siendo la tentación de millones de sus admiradores que no dejan de seguirla en las redes sociales.

Actualmente, Aracely Arámbula está enfocada en promocionar su faceta como cantante con su sencillo ‘Malas Noticias’ en el que habla del amor y el desamor.

