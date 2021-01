Ganando como siempre: Belinda y Christian Nodal reciben el 2021 con una lujosa fiesta familiar.

Para despedir el 2020, año en el que se conocieron en La Voz, Belinda y Christian Nodal dieron la bienvenida al 2021 con una espectacular fiesta en la que estuvieron sus seres queridos.

Con reguetón y rap de fondo, la cantante compartió en sus redes sociales varios videos donde se vio la lujosa celebración que incluyó bebidas extravagantes y hasta un espectáculo de fuego.

Y es que los enamorados se han encargado de gritar a los cuatros vientos su amor, mismo que a pesar de que inició entre la duda y el eceptisismo de los fans, se ha consolidado tras apenas unos meses.

Entre los asistentes más destacados se encontraban el médico Ignacio Peregrín y Belinda Shüll, padres de la intérprete, además de amigos y familiares del sonorense que ha sido bien aceptado en su familia política.

Crédito: Instagram/@belindapop

Cabe recordar que ambas estrellas de la música confirmaron su romance hace unos meses, causando gran sensación en propios y extraños, pues la química que tuvieron fue inmediata.

“Muy bien, gracias, normal. Es una experiencia totalmente diferente a la que he vivido. Es una figura pública, y yo no estaba acostumbrado. La otra vez estábamos en un lado y con drones y todo eso, entonces una experiencia bastante diferente. Ya me hacía falta andar de buenas así todos los días”, señaló Nodal.





“Siempre va a haber personas que van a hablar bien y mal. Los únicos que sabemos qué está pasando somos Christian y yo. Ni yo ni él somos ese tipo de artistas. Nodal tiene un gran talento, es un gran compositor. Nuestras carreras hablan por sí solas. No tenemos la necesidad de hacer cosas que no sentimos”, dijo por su parte Belinda.

