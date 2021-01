Nuestro querido conductor Brandon Peniche da a conocer uno de sus propósitos de año nuevo.

El 2020 fue un año positivo para nuestro conductor Brandon Peniche, quien se convirtió en papá por segunda ocasión. Fue el pasado 12 de noviembre, cuando el querido presentador de Venga La Alegría anunció el nacimiento del pequeño ante nuestra audiencia.

“Todo increíble, está divino. Se parece a Kristal, ella está muy bien y está un poquito adolorida porque ya el tema de la anestesia se le está quitando al cien, pero está muy bien, muy animosa y feliz”, dijo emocionado a nuestra Laura G.

Te puede interesar:

Fernanda Castillo y Erik Hayser sorprenden tras mostrar por primera vez el rostro de su bebé.

“Todavía no se conocen, le van a hacer la circuncisión al baby y salimos mañana en la tarde-noche. Alessia no conoce a su hermano, los queremos presentar en vivo, está con Sharis y mi mamá acaba de llegar. Hasta mañana conocerá a su mejor amigo”, añadió.

Sin embargo, Brandon Peniche no ocultó que le hizo falta cuidar su físico, por lo que desde ya es su primer propósito para 2021.

“No, no, me cuidé nada la verdad es que me urge regresar al gimnasio, me urge entrar, pero bajé con tres kilos”, indicó el querido presentador.

“Evidentemente soy vanidoso a mí me gusta tener como un estilo de vida saludable, por el ejemplo voy al gimnasio porque me encanta, pero me gusta mucho la idea que si tiene una serie ‘oye necesitas estar espectacular y pum’ me meto de lleno y al terminar también puedo descansar tantito, creo que es una buena dualidad que también porque no todo el tiempo tienes que estar perfecto”, añadió.





También te puede interesar:

Marlene Favela revela si en este 2021 abrirá la puerta al amor tras su separación de George Seely.

Al ser cuestionado si se sometería a alguna cirugía estética, Peniche respondió: “Sí, claro. Si lo necesitara para eso se haría, no abusaría, pero sí evidentemente, pues uno va creciendo, los años no pasan en vano que si necesito algo claro que mis arreglitos. Hay que saber envejecer con dignidad”, finalizó.