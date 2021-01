Marlene Favela revela si en este 2021 abrirá la puerta al amor tras su separación de George Seely.

Luego de su separación del empresario australiano George Seely, la actriz Marlene Favela dio la vuelta a la página y se dedicó a disfrutar de la vida junto a su pequeña hija.

Y es que consideró que no está en condiciones de lamentarse, al contrario, busca día con día ser feliz junto a su familia.

“No soy una mujer que se lamenta de nada, estoy muy orgullosa de la mujer que soy hoy, porque cuando me pongo a pensar en esos momentos, creo que no me defraudé", dijo para un medio de Estados Unidos.

Al ser cuestionada si en este 2021 abrirá la puerta al amor, Marlene Favela no lo descartó pero dejó claro que su prioridad es su primogénita.

“Vivo enamorada de mi hija, creo que ella repuesta todo lo que se llama amor. Sí te puedo decir que mi prioridad, incluso por encima de mi está mi hija”, subrayó.

Por último, la actriz de telenovelas que ha ganado popularidad por sus publicaciones en redes sociales, señaló que “soy una mujer tan bendecida, tengo el regalo más grande de la vida que es mi hija. Si algo me debía la vida me lo pagó con ella”.



