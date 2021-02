Nuestro querido Capi Pérez tiene las noticias más relevantes de la semana en el RAPorte de Venga la Alegría.

Como es costumbre, Capi Pérez presentó con su peculiar estilo, las noticias más relevantes de la semana en el RAPorte de Venga la Alegría acompañado de una pista de reggaeton y unas sensualea bailarinas.

Bady es la cabra, The huevikend, Fierro mis Tigres, Keno me veas porque me enamoro, Días de las nylon y Cumpleaños de mi desta, fueron los temas que en esta ocasión presentó el conductor.

Siempre divertido, Capi Pérez presentó su espacio noticioso y bellakoso donde habló del Super Bowl y el show de medio tiempo que descepcionó y resultó ser muy aburrido. Incluso bromeó con que hubiera preferido a la Banda MS.

Capi Pérez rapea e informa al mismo tiempo

El conductor habló de los fans de los Tigres, quiees deben estar felices por que su equipo estará en la final del Mundial de Clubes y festejarán seguramente con carnita asada.

No podía pasar desapercibida para Capi Pérez, la visita de Keno Martell, de quien asegura que muchas mueren por él y las alborota. El Día del Amor y la Amistad tampoco podía pasar desapercibido para el conductor, quien invitó a celebrar solo si no se tiene pareja.

Ya en el plano personal, el presentador no quiso dejar fuera del noticiero que fue cumpleaños de su esposa, a quién dice amar más cada día que pasa con ella.