Capi Pérez se llevó una gran sorpresa al recibir una prueba de embarazo positiva en intercambio de VLA.

Para celebrar la Navidad, nuestros conductores llevaron a cabo el tradicional intercambio de regalos, que esta vez se trató de obsequios divertidos que dejaron a los presentadores con una gran sonrisa o muy nerviosos, como le pasó a nuestro querido Capi Pérez.

Aunque no fue el primero en recibir su regalo, El Capi Pérez fue uno de los que más sorprendió con lo que recibió, ya que, Laura G le regaló una prueba de embarazo positiva.

“Mi regalo no es de broma, mi regalo es real y mi regalo es super importante porque la pareja de esta persona se puso en contacto conmigo y me dijo ‘qué mejor lugar’: Capi Pérez”, dijo nuestra conductora antes den entregar el regalo.

Luego de esto dio una caja a Capi Pérez, quien la abrió con nervios que se incrementaron cuando descubrió que se trataba de la prueba positiva de embarazo. “¡Nooo!”, dijo el conductor con cara de confusión.

Después Laura G le dijo que era una broma y su rostro cambión completamente. “Te lo juro que me preocupé muchísimo porque ayer nos pusimos hasta el dedo. Se me bajó la presión, eso no se hace”, dijo Capi Pérez entre risas.

Quien también recibió un regalo muy peculiar fue Cynthia Rodríguez, a quien le entregaron un botiquín de primeros auxilios, debido a todas las caídas que ha sufrido en nuestro programa.

Flor Rubio tampoco se escapó de recibir un regalo peculiar, pues Kristal Silva le dio una regadera y un chismógrafo en alusión las veces que ha llorado en nuestro programa y su conocimiento en los detalles de la vida de los artistas, respectivamente.

En general, todos nuestros conductores se pusieron muy creativos a la hora de elegir el regalo que darían, provocando así un momento inolvidable en nuestro programa, demostrando también por qué somos el matutinos más divertido de la televisión mexicana.

