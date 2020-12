Cristian Castro causa controversia y polémica en redes sociales tras aparecer con un biberón. (FOTO)

Uno de los cantantes más queridos de México es, sin duda, el hijo de la reconocida actriz Verónica Castro, Cristian Castro, quien durante este 2020 se ha visto envuelto en diferentes polémicas en los medios de comunicación.

Y, aunque algunas han logrado opacar su gran talento ante los micrófonos, el cantante se mantiene vigente gracias a sus temas que en su mayoría logran ser todo un éxito.

Recientemente, se dio a conocer que Cristian Castro retomó su muy controversial y polémico gusto por tomar las bebidas por medio de un biberón, manía que reveló hace unos meses su exesposa, la modelo Gabriela Bo.

“Se los preparaba una mujer que trabajaba en la casa. Es que él tenía muchas cosas para niños en la casa porque iban sus sobrinos a quedarse. Y era un vasito con el chupón”, confesó.

Lejos de negar las declaraciones que hizo su expareja, en esta ocasión, fue el mismo cantante el que decidió sorprender a todo su público al compartir una controversial imagen, donde aparece con una mamila en la boca justo antes de dormir, situación que fue muy polémica para sus millones de fans.

Un poco más maduro cada día

“Bueno, la verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho, como a todos los varones supongo, nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan ‘ay, que niñito’, ‘eres un bobito’. A mí no me importa, me da por hacer cositas así. No es que siempre estoy tomando leche de biberón, puedo a veces agarrar el biberón y decir ‘que rico’”, añadió el cantante.



