Cynthia Klitbo teme por la vida de su novio Rey Grupero tras recibir amenazas del actor Alfredo Adame.

Rey Grupero se involucró en una de las polémicas más grandes de toda su carrera artística. Recordemos que, hace unos días, el youtuber denunció públicamente al cirujano Juan José Duque por inyectar supuestos biopolímeros en los rostros de muchas mujeres.

La denuncia del influencer, provocó la furia de Alfredo Adame, quien supuestamente fue paciente e inversionista de la clínica del doctor Juan José.

Las amenazas no se hicieron esperar, pues el creador de contenido reveló algunos audios donde Adame lanzó fuertes palabras en su contra.

Tras la polémica, Cynthia Klitbo se comunicó al foro de nuestro programa Venga la Alegría, donde reveló que se siente aterrada por la vida de su novio.

“Me siento aterrada porque tiene amenazas muy fuertes. Me encanta que sea así, pero me preocupa mucho. Yo quiero encontrar a mi novio vivito y coleando cuando regrese”, trascendió la actriz quien viajó a Perú hace unos meses por motivos de trabajo.

“En México te matan y nadie saca la casta. No me importa decirlo. Me da terror que le pase cualquier cosa”, concluyó la zacatecana tras escuchar las amenazas que Alfredo Adame lanzó contra Rey Grupero.

El médico cirujano Juan José Duque se defiende de las acusaciones en su contra

Juan José Duque también brindó sus primeras declaraciones para la prensa, pues confesó que nunca hirió a ninguna paciente.

“Es falso totalmente. Todo es una farsa. Rey Grupero hizo su difamación afectando mi imagen, pero lo va a pagar de manera legal y por la ley”, trascendió el venezolano, quien ya interpuso una denuncia contra el famoso creador de contenido.

Por si fuera poco, Juan José reveló que las críticas en su contra afectaron severamente su estado de salud.

Sentí un calambre en la cara y sufrí una parálisis facial. He superado tres veces el cáncer, no me importa superar una parálisis facial y comprobar la verdad

Surge supuesta víctima de Juan José Duque y revela que casi pierde la nariz

Algunas víctimas del médico venezolano se pronunciaron con sus historias de negligencia médica. Recientemente, una mujer quien no quiso revelar su nombre, confesó que sufrió contundentes daños en el rostro tras pisar la clínica de Juan José.

Vi que tenía fotos con muchos artistas y así fue como agendé una cita. Me aplico ácido hialurónico que según duraba toda la vida, que ya no iba a tener que hacer ningún retoque y que por eso cobraba grandes cantidades

“Después me comuniqué con él y le dije que no podía respirar, que la nariz me estaba sangrando muchísimo. Mi cara estaba desfigurada e irreconocible; nadie me quiso atender”, confesó la joven quien también interpuso una denuncia ante las autoridades de la Ciudad de México.

Por si fuera poco, la susodicha confesó que el doctor Duque falsificó un título de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

El doctor Juan José me dijo: ‘Yo no te voy a dar ni un solo peso, no me extraña de ustedes los mexicanos que son unos aprovechados’

