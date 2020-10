Danna Paola e Isabela Merced unen su talento en el tema ‘Don’t Go’, que se ha convertido en todo un éxito.

Danna Paola e Isabela Merced reconocen que les han roto el corazón a pesar de ser unas chicas guapas y talentosas que logran hacer éxito de cualquier tema que interpretan, como lo han hecho ahora con su nuevo sencillo Don’t Go, en el que unen sus voces.

Al respecto, Danna Paola señaló que ha vivido varias experiencias con el desamor: “Yo tengo una maestría en esto de los corazones rotos y la mala suerte en el amor”, dijo en entrevista para Venga La Alegría.

Por su parte, Isabela Merced destacó que todo es parte de la vida y es necesario experimentar todo tipo de situaciones.

Creo que es parte de la vida, sé que cada persona tiene que experimentar el corazón roto y el engaño, todo es parte de la vida normal, nosotras somos normales al final del día

En ese mismo sentido, ambas cantantes reflexionaron sobre qué es lo más doloroso de una infidelidad, que parte de la temática que abordan en su tema a dueto.

Sobre el tema, Danna Paola señaló que más que el orgullo ante una decepción amorosa, le duele el corazón.

A mí no me duele el orgullo, a mí me duele el corazón, cuando una persona no te quiere no te lastima, cuando una persona realmente te quiere, no te va a engañar, cuando una persona está realmente enamorada de ti, jamás te va a hacer daño, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran

Isabela Merced fue más directa al decir que no se preocupa por sus exparejas: “Los ex son eso por una razón, a mí no me importa lo que hacen con su vida, yo voy a continuar la mía”, afirmó.

Ante estas experiencias de la vida, ambas cantantes han sabido sacar provecho al desamor de una forma creativa con su música.

“Yo escribo canciones, muchas canciones, es mi manera de enfrentar, venganza jamás”, expuso Danna Paola.

