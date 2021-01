Eduardo Yáñez explota y agrede al reportero de nuestro programa Venga La Alegría: “Hazte para allá".

El actor de telenovelas, Eduardo Yáñez, agredió verbal y fisícamente a Gabriel Cuevas, reportero de nuestro matutino Venga La Alegría.

Durante una entrevista en el aeropuerto de la Ciudad de México, el artista fue cuestionado sobre una información que circula en redes sociales y que señala que no quiso compartir escenas con el joven actor José Pablo Minor, lo cual desmintió con palabras altisonantes.

“La neta no me metan en sus chismes. Haz tu pin... micrófono para atrás, tienes que guardar la distancia”, refirió Eduardo Yáñez visiblemente molesto por la pregunta de nuestra emisión.

Cabe señalar que no es la primera vez que el actor de 60 años es protagonista de una agresión a un integrante de los medios de comunicación. Fue en 2017 cuando Yáñez le propinó una cachetada al reportero Paco Fuentes, un hecho que aún se mantiene vigente con una demanda.

De acuerdo a nuestro reportero Gabriel Cuevas, el actor “ve a la prensa, con una cara de incomodidad, finalmente decide ponerse frente a las cámaras, yo le pregunté sobre el proyecto que iba a empezar con Mirada de Mujer y él me dijo que yo sabía más que él. Saben que uno como reportero tiene que leer todas las columnas”.

Luego comenzaron las agresiones físicas “entonces me toma él de la mano y le digo, ‘ay, me lastimas’ y me dice ‘quita tu micrófono porque no estás respetando la sana distancia’ y él ni siquiera tenía bien puesto el cubrebocas. De repente, cuando me avienta el micrófono, se los juro que dije, ‘no, tranquilo’, cuando me empuja el micrófono entra su RP me dice ‘deja de incomodarlo’”, narró.

