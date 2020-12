El actor Eduardo Yáñez dio su opinión sobre el caso de Eleazar ‘N’, con quien trabajo hace tiempo.

En entrevista exclusiva con Venga La Alegría, el actor Eduardo Yáñez nos dio su opinión sobre el comportamiento violento que tuvo su colega Eleazar ‘N’ con su expareja, Tefi Valenzuela.

En relación con ello, el protagonista de telenovelas señaló que en lo personal ha tenido buenas experiencias con sus parejas, a pesar de que en toda relación hay buenos y malos momentos.

Yo creo que en todas las relaciones hay momentos muy buenos, como también hay momentos muy malos y hay que tener la sabiduría para sobreponernos a esos, muchas veces solo la experiencia está en tus propios zapatos y uno aprende de las experiencias y pretende ser mejor día con día para muchas cosas, así cuando tienes una pareja tratas de ser mejor con la otra y así, con esto no estoy hablando de mí, estoy hablando en general

A mí me ha ido muy bien con mis parejas y me han dado mucha felicidad y estoy muy agradecido con cada una de ellas

Sobre el caso concreto de Eleazar ‘N’, Eduardo Yáñez aseguró que trabajó con él y lamentó todo lo que se ha dicho respecto al tema.

“Pobre muchacho, yo trabajé con él y es un tipo super buena onda, super encantador, un chavo con muchas ilusiones, muchos sueños y muy trabajador, es lo que conozco de él, ya de su vida personal no puedo porque no conozco más que lo fuimos compañeros, pero me parece muy desafortunado todo lo que se menciona por ahí”, refirió el galán.

Por otro lado, Eduardo Yáñez afirmó que en relación con los feminicidio que se han presentado en el país, está preparando un trabajo especial.

“Es increíble, estando yo en Estados Unidos lo veía pasar, nunca lo visualicé en México y me empecé a enterar desafortunadamente por una chica que fue asesinada en Puebla, de hecho, escribí un libreto de eso para cine y está mi mánager moviéndolo y creo que es de interés para el público porque es una horrible realidad que estamos viviendo en este momento”, aseguró.

