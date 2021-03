Giovanni Medina acusa a Ninel Conde de ser partícipe en las estafas de Larry Ramos: “Es un acto de maldad”.

Ninel Conde se convirtió en una de las artistas más polémicas en el mundo del entretenimiento. Y es que, la cantante toluqueña fue acusada de ser partícipe en las supuestas estafas que realizó su esposo Larry Ramos.

Recordemos que, el empresario colombiano, fue demandado por fraudes e incumplimiento de contrato a múltiples clientes.

Y aunque el ‘Bombón Asesino’ se ha mantenido alejada de la polémica, Giovanni Medina piensa que su expareja es cómplice de las presuntas estafas de Larry Ramos.

Fue en un programa de espectáculos, donde el papá de Emmanuel, realizó inéditas declaraciones que pronto se viralizaron entre diversos medios de comunicación.

Ya hay mucha información al respecto, donde Ninel no solo es consciente, sino partícipe en muchos sentidos. Ella está involucrada en esas cosas y podría asegurarte que, ese es el motivo por el cual está ella ahí. Yo creo que esto es una carrera para ganar el dinero de las víctimas

A pesar de todo, Medina no quiere que el matrimonio entre Ninel y Larry llegue a su final.

“A mí en lo personal, como hombre y para mi paz, no me conviene que Larry terminé con ella. Me la deja suelta y entonces se me puede volver peligrosa. Yo no sé con quien se pueda involucrar”, expresó el abogado para millones de televidentes en casa.

Giovanni Medina reacciona a las recientes burlas de Ninel Conde en Instagram

Recordemos que, hace algunos días, Ninel Conde se carcajeó de los supuestos fondos que robó su esposo Larry Ramos.

La cantante, de 44 años, confesó a modo de broma, que su lujosa cena en un restaurante fue pagada con el dinero robado de su esposo.

Las bromas de Ninel Conde llegaron hasta los oídos de Giovanni Medina, quien reaccionó con polémico mensaje en los medios de comunicación.

Es un acto de maldad y acto de torpeza. Ese dinero representa muchas lágrimas, representa el dolor de gente que trabajó toda su vida para juntar un patrimonio y se los robaron

Las cosas no quedaron ahí, pues Giovanni Medina aprovechó su aparición en la pantalla chica para mandar polémica advertencia a la intérprete de ‘Todo Conmigo’.

Yo le diría que, por primera vez en su vida, ponga como prioridad a sus hijos, a mi hijo, y que piense en todo el descrédito que está adquiriendo. A pesar de ser una persona hecha y construida de escándalos, desde que tengo conocimiento que existe, nunca la había visto con tanto desprestigio

