Héctor Parra levantó una demanda contra su exesposa Ginny Hoffman por los dichos en su contra.

El actor Héctor Parra levantó finalmente una demanda contra su exmujer, Ginny Hoffman, y la revista que publicó las acusaciones en su contra por supuestos actos indebidos con su hija Alexa.

En entrevista con Venga La Alegría, Parra destacó que no había tomado acción legal porque estaba esperanzado en que los ataques en su contra cesaran; sin embargo, eso no ocurrió.

Es muy desgastante en lo emocional, lo dije desde el día uno que tenía la falsa esperanza de que todo se detuviera y que las cosas se calmaran, pero se fue a más y no quedó otra instancia más que recurrir a lo legal

En ese mismo sentido, el actor señaló que con este acto se inicia formalmente un proceso por las acusaciones que se han hecho sobre él.

Ya está confirmado, inicia el proceso legal. Mis abogados ya estuvieron adentro, este es el acuse de que ya se entregó y se inicia el proceso formalmente

Esto es un hecho, una realidad, no son palabras, yo no voy a estar litigando en los medios, los hechos hablan. Yo sí me voy por la parte legal hasta las últimas consecuencias, a quien o quienes resulten responsables

Afirmó que, una vez iniciado el proceso, ya no hay marcha atrás: “Intenté por la parte tranquila de que esto no avanzara, una vez que avanza ya no depende de mí, ya no puedo frenar nada porque ya se inició”, apuntó.

Por su parte, el abogado del actor destacó que en caso de que el tema escale a mayores instancias, la que podría salir más afectada es la hija de Héctor Parra y Ginny Hoffman.

El tema que nosotros estamos emprendiendo es civil 100 %, pero no desestimo que Alexa con el derecho que tiene de poner los hechos que refirió en la revista a valorar en el Ministerio Público, pudiera encontrarse un supuesto de atender la vía penal de parte de nosotros, si fuera el caso, iríamos a la vía penal imputándole violencia emocional y falsedad de declaración, porque es la única que puede declarar

