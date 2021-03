Dan a conocer la última voluntad de la actriz Isela Vega que involucra a Alejandro González Iñárritu.

El medio del espectáculo, una vez más, se vistió de luto tras la muerte de la actriz Isela Vega, quien desafortunadamente perdió la vida a los 81 años a causa de cáncer de pulmón.

Fue su hija Shaula quien reveló que la estrella del cine nacional “tuvo un paro respiratorio, fue la mejor transición, porque había otro escenario en el que la sacábamos del hospital y la llevábamos a su casa. Eso era difícil porque ya no estás con los profesionales, que por cierto, nos dieron un trato increíble en el Instituto Nacional de Cancerología”.

En tanto, su hijo, Alberto Vázquez Jr., consideró que este es “uno de los momentos más dolorosos de mi vida fue ayer, cuando llegó la agencia funeraria por ella y tuve que reconocer que era el cuerpo de mi mamá. Cuando vi su cara, reconocí que había sido una mujer que trabajó toda su vida, que entregó su vida al cine, al teatro y al medio del espectáculo”.

Al ser cuestionado sobre la última voluntad de su madre, el también primogénito del cantante Arturo Vázquez señaló que era su película al lado del afamado Alejandro González Iñárritu; sin embargo, no pudo cristalizar su sueño, al menos en vida.

Muchísimas gracias a todos ustedes, mi mamá se murió amándolos a todos, queriendo volver a verlos, así se fue… Su última voluntad era terminar su película, hacer su película con Alejandro González Iñárritu, ya tenía todo preparado

Finalmente y sobre qué pasará con los restos de la estrella de cine y televisión, su hijo contó que la cremarán, ya que no cuenta con un lugar para enterrarla en un cementerio: No tenemos los medios ni el lugar en el panteón, nunca hablamos esto, no lo teníamos planeado, creo que se va a cremar, es la manera más usual en estos tiempos. Si tuviera un lugar en el panteón por supuesto que lo usaría”.

