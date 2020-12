Jaime Camil dedica emotiva despedida a su padre, quien falleció hace unos días: “Papito hermoso, vuela”.

El actor Jaime Camil se encuentra pasando por uno de los momentos más dolorosos de su vida debido a la muerte de su padre, el empresario Jaime Camil Garza, quien falleció el pasado domingo 6 de diciembre de 2020 a causa de una septicemia catastrófica.

Ante esta situación, que tomó por sorpresa a los familiares y amigos del reconocido empresario, el actor protagonista de telenovelas dedicó un emotivo mensaje de despedida a su papá, a quien describió como “un titán”.

Fue a través de su perfil de Instagram, donde Jaime Camil publicó un extenso texto en el que rompe el silencio tan dura pérdida y agradece a su papá las enseñanzas y momentos vividos.

“Mi papá era un titán, la vida siempre le quedó chiquita, todas sus experiencias las vivía al absoluto máximo y a mil revoluciones por minuto. Un 5% de sus vivencias podrían equivaler a docenas de ciclos de vida. Dejaba huella a quien lo conocía, nadie se olvidaba de él e inmediatamente lograba que esa persona lo amara inexplicablemente”, escribió al inicio de su mensaje el actor de la serie Jane the Virgin.

En la misma despedida, el actor dio gracias a su padre por las vivencias que tuvo en su “privilegiada” infancia junto a él y sus hermanos.

“Nuestra infancia fue infinitamente privilegiada, no en cosas materiales, bueno sí, pues, sería absurdo negarlo, pero más que nada en las vivencias que nos permitió tener, qué bárbaro, qué afortunados fuimos Kali, Erica, Melissa, Alexia, Jorge y yo de haberlo tenido como padre”, expresó.

También, reconoció el gran cariño y lo querido que llegó a ser su padre Jaime Camil Garza. “Qué bárbaro, ¡cómo te quieren, te aprecian! Nadie como tú, nadie podrá dejar la huella que dejaste, ni imitar tu generosidad, tu altruismo y tu alma arrolladora”, expuso el protagonista de telenovelas.

Finalmente, Jaime Camil dedicó unas muy emotivas y sentidas palabras para su papá.

“Papito hermoso, gracias, vuela, ve a abrazar a los amigos que se te adelantaron y miéntale la madre al ‘encargado’ por este 2020, porque sin duda así te vas a llevar con él. Te lloro, te río, te reclamo, te extraño, te huelo y te abrazo en cada respiro, sé que el tiempo me ayudará a procesar que quizá ya no haya respuesta cuando diga Pa, que nadie me rasque la espalda cuando me acueste arriba de ti, pero sé que en cada sentimiento ahí estarás y me escucharás. Mi nombre es Jaime Camil y les aseguro que palidezco ante el verdadero, original, Te amo”, escribió el actor.

