Jesse Huerta, del dúo Jesse & Joy, sufrió un aparatoso accidente que lo llevó al hospital.

Jesse Huerta, quien es uno de los integrantes del popular dúo musical Jesse & Joy, causó gran alarma entre sus seguidores de redes sociales al compartir que sufrió un aparatoso accidente en la terraza de su casa que lo llevó al hospital.

La alerta se encendió entre los fans de la agrupación, debido a que Jesse Huerta reveló que debido a la situación que padeció tuvo que ser operado de manera urgente de la rodilla.

Te puede interesar:

Surge VIDEO viral donde Maradona entrevista a Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito': “Usted es mi ídolo”.

En un primer momento, el integrante de Jesse & Joy compartió una foto en su cuenta de Instagram donde aparecía sobre una camilla y con la pierna vendada.

“Ya voy a pasar a cirugía, ya les voy contando cómo me caí, pero gracias a Dios no me rompí el hueso ni nada. Van a checar los ligamentos y que todo esté bien y ahí vamos”, expuso en la misma red social el músico de 37 años.

Luego del susto que se llevaron sus fans, Jesse Huerta, quien también es hermano y compañero de grupo de Joy Huerta, confirmó que su operación había sido todo un éxito y la situación estaba bajo control.

Posteriormente, relató cómo sucedieron los hechos:

La historia detrás del accidente fue que... normalmente cuando limpian la parte de debajo de la casa, abren la ventana para que se ventile y el vidrio es doble, como para aislar el ruido, de 19 milímetros cada uno. Bajamos corriendo, volteo a ver al perro, por voltearlo a ver no vi que estaba la manija de la puerta, obviamente estaba cerrada, pero gracias a Dios, la verdad me fue super bien a como pudo haber sido el accidente

Ante esta situación, Jesse Huerta añadió que recibió un fuerte impacto en su rodilla izquierda con una ventana que estaba abierta cuando bajó un escalón para salir de la terraza donde se encontraba.

También te puede interesar:

Laura G comparte emotivo momento de su pequeña hija siguiendo sus pasos en la radio. (VIDEO)