Las imágenes que demuestran que los años no pasan por la modelo y socialité Kim Kardashian.

La celebridad, empresaria y modelo, Kim Kardashian, quien es considerada toda una figura en las redes sociales, se encuentra de festejo al cumplir 40 años.

Envuelta en la extravagancia y polémica que la caracteriza, la estrella celebró un año más de vida con el lanzamiento de una colección de maquillaje.

Es cierto que para Kim Kardashian el combo perfecto para alcanzar el éxito se encuentra en combinar su vida personal con sus proyectos profesionales, algo que siempre ha hecho evidente desde el comienzo de su carrera.

Kimberly Noel Kardashian West, su verdadero nombre, en la actualidad se desempeña como modelo y empresaria desde que llegó a la fama en 2007 por el reality televisivo Keeping Up with the kardashians.

Este programa contaba el día a día de las cuatro hermanas y la controvertida vida que siempre han llevado.

Fiel a su estilo, la mayor del Clan siempre se ha caracterizado por hacer fiestas que quedan marcadas en la historia, todas en su mansión en Palm Springs, en donde siempre se tienen a grandes invitados.

Hace dos días, Kim Kardashian compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram, unas imágenes saliendo con una tarta de cumpleaños gigante; además, anunció que el día de su cumpleaños sería también el del lanzamiento de su nueva línea de maquillaje en KKW Beauty,con lo que nuevamente queda más que comprobado que la modelo sigue mezclando su vida personal con la parte profesional para alcanzar el éxito.